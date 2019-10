Si riprende in video mentre supera i limiti di velocità, multa salata per uno youtuber

Riprendersi in video quando si viola la legge non è mai un'idea grandiosa. Farlo quando si viola il codice della strada non fa eccezione. Uno youtuber si è ripreso mentre sufrecciava in autostrada a bordo della sua Audi R8: la polizia ha visto il video ed ha calcolato la sua velocità grazie a Google Earth. Multato.

Lo youtuber in questione è Joe Achilles, noto nell'ambiente degli appassionati di automobili della piattaforma. Su youtube vanno sempre molto bene i video della categoria "velocità assurde con bolidi mozzafiato", ma vale la pena ricordare che non esiste nessuna licenza di superare i limiti per Youtuber. Il codice della strada vale per tutti. Così se altri colleghi di Achilles hanno il buon gusto di registrare i loro video in pista, o, se possibile, nelle autostrade senza limiti della Germania — come nel caso di Mr.JWW alla prova con una Bugatti Chiron—, Joe ha dovuto pagare a caro prezzo la decisione di fregarsene delle regole per il gusto dello spettacolo.

Achilles, come si vede nel video in apertura, sta guidando una Audi R8 sulle autostrade inglesi (sulla A57 Snake Pass, per la precisione). La cosa interessante è che nel video il tachimetro non si vede mai, ma la polizia è riuscita comunque a ricostruire la velocità del veicolo grazie ai dati di Google Earth (da dove a dove si è mossa l'auto, e in quanto tempo).

Achilles, secondo le ricostruzioni della polizia, viaggiava ad una velocità di 150 Km/h in una strada dove il limite è fissato ad 80.