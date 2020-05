Riparti con Vespa: Piaggio sconta tutta la gamma a maggio 2020

Abbiamo iniziato il lockdown a causa del Coronavirus che fuori era praticamente inverno, oggi cominciamo la Fase 2 in piena primavera, con temperature anche oltre i 25 gradi, il meteo perfetto per acquistare un nuovo scooter, magari una Vespa con le promozioni Riparti in sella di Piaggio.

Per tutto il mese di maggio 2020, dunque fino al 31, potete acquistare Vespa GTS 300 SUPERTECH e GTS 300 SUPER SPORT con uno sconto di 1.000 euro, le Vespa GTS 300 HPE, GTS SUPER e NOTTE possono invece essere acquistate con 700 euro di sconto. Le offerte non finiscono qui e riguardano anche Vespa Primavera e Vespa Sprint 125 e 150cc, sulle quali viene applicato da Piaggio un bonus da 500 euro.

Completano l'opera Vespa Primavera e Sprint 50cc, che possono essere vostre con 300€ di bonus. L'offerta è valida su veicoli immatricolati dal 01/05/2020 al 31/05/2020 sul prezzo di listino consigliato FC presso la rete di vendita ufficiale Vespa che aderisce all’iniziativa. In più grazie a Piaggio Financial Services sulla gamma Vespa over 50cc puoi usufruire di diverse soluzioni finanziarie, a interessi zero, e TAEG massimo del 4,13%. Grande assente la nuova Vespa Elettrica, su cui però sono validi gli incentivi statali legati all'Ecobonus.