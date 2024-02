Riparte la produzione nella fabbrica Tesla di Berlino dopo 2 settimane di stop

Dopo i duri anni del COVID-19 e della guerra in Ucraina, che tra l’altro non accenna a cessare, anche il 2024 si sta rivelando difficile per il settore automotive - che ormai sembra maledetto. L’attuale crisi del Mar Rosso, con gli Houthi in rivolta, sta bloccando molte merci fra Asia ed Europa, ora però la Tesla Giga Berlin è pronta a ripartire.

La crisi che passa per il Canale di Suez, che ha costretto Elon Musk ha chiudere la Giga Berlin per mancanza di materiali, sta colpendo duramente i marchi che lavorano tra Asia ed Europa. Dal continente asiatico arrivano materiali di ogni tipo, fondamentali all’assemblaggio delle auto in UE, e dopo un periodo di magra le cose (si spera!) stanno per tornare più o meno alla normalità, almeno per Tesla. André Thierig, il responsabile della fabbrica tedesca di Tesla, ha dichiarato: “Le catene di approvvigionamento sono tornate in buono stato, ci siamo assicurati di avere il materiale sufficiente per far ripartire la produzione a Berlino”.

La fabbrica tedesca è stata colpita duramente dalla crisi del Mar Rosso, si è infatti vista costretta a fermare la produzione di auto per due settimane, dal 29 gennaio all’11 febbraio 2024, potete dunque immaginare quale danno economico abbia subito l’azienda, con molti utenti che hanno visto rinviate le consegne. A oggi, la Giga Berlin è ancora uno degli impianti più piccoli di Elon Musk, sta però diventando sempre più essenziale per le vendite in Europa, soprattutto per la Model Y, l’auto più venduta al mondo nel 2023. Fortunatamente il brand americano può contare sulla capacità produttiva della Giga Shanghai, uno degli impianti automotive più grandi del pianeta, la quale è riuscita a tamponare le settimane appena trascorse consegnando - sempre più velocemente - le Model Y (soprattutto RWD) in Europa.