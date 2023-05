Riparte il Bonus Auto in Lombardia: sconti su termiche, ibride ed elettriche

In Italia è ancora attivo l'Ecobonus per acquistare in sconto un veicolo poco inquinante, in particolare elettrico (le BEV da comprare a inizio 2023 con l'Ecobonus). Il Governo mette sul piatto fino a 5.000 euro di contributo, anche le singole regioni però possono offrire fondi aggiuntivi: la Lombardia ha appena rinnovato il suo bando.

È ufficialmente aperto il bando regionale della Lombardia Rinnova Autovetture 2023 che, grazie all'impegno a fondo perduto di 12 milioni di euro (più precisamente di 11.848.000 euro), permette di acquistare con uno sconto in fattura (dunque non c'è bisogno di anticipare i soldi per poi ottenere un rimborso) una vettura poco inquinante oppure a zero emissioni, dunque elettrica a batteria oppure a idrogeno. Se si rottama una vettura a benzina fino a Euro 2 incluso oppure diesel fino a Euro 5 incluso è possibile acquistare una nuova auto poco inquinante oppure a zero emissioni; se non si ha la possibilità di rottamare nulla, il contributo vale soltanto per chi scegliere un'auto a zero emissioni.

Il bando è aperto a tutti i cittadini residenti in Lombardia (persone fisiche), ogni soggetto beneficiario può inoltre presentare una sola domanda di contributo. La domanda si può inoltrare fino alle ore 12:00 del 31 ottobre 2023, il rischio però è che i fondi finiscano prima di tale data... Ma quanto contributo possiamo ottenere? Dipende dal tipo di auto che scegliamo e dalle sue emissioni, possiamo in ogni caso avere da 1.000 a 4.000 euro, trovate un prospetto dettagliato in basso. Bisogna ovviamente rispettare un prezzo massimo per ogni categoria e scegliere un concessionario approvato dalla Regione Lombardia. Per saperne di più vi rimandiamo al Documento Ufficiale del Bando.