Riparazioni lampo nelle officine Tesla: il sogno da F1 di Elon Musk

Quante volte avete sognato di portare la vostra vettura in un'officina capace di sistemare problemi alla velocità della luce come avviene in Formula 1? Ebbene Elon Musk vuole portare questo tipo di servizio express anche in Tesla.

Sembra una delle classiche follie del magnate americano, non è la prima volta che si parla però di un servizio simile. Il CEO di Tesla ha iniziato a lavorare su questo progetto sin dal 2015 quando ha assoldato Kenny Handkammer, veterano della Formula 1 e capotecnico RedBull, appositamente per portare un servizio da F1 presso le sue officine.

L'idillio fra Handkammer e Tesla è poi finito nel 2017, quando l'ingegnere è stato attirato dall'agguerrita concorrenza di Lucid, dove ancora oggi lavora, Musk però non ha accantonato il suo sogno. Sembra infatti che Tesla stia per focalizzarsi di nuovo sulla qualità del servizio di assistenza, puntando su riparazioni da effettuare in un giorno solo. Si entra al Tesla Service e poi si esce qualche ora dopo, con tutti i problemi sistemati. In questo modo la società andrebbe a risolvere uno dei suoi talloni d'Achille più sensibili, un servizio più volte bersagliato dalle critiche negli anni passati.

Ora che la flotta Tesla cresce a dismisura (Tesla non ha mai prodotto tante auto come a giugno 2022), avere un servizio post-vendita di livello è sempre più fondamentale ed ecco cosa ha dichiarato Musk di recente: "Penso che abbiamo ancora un approccio relativamente convenzionale al servizio di assistenza, anche se gestiamo molte cose tramite app. Anche solo per questo motivo abbiamo un servizio migliore rispetto a tante altre compagnie, io però voglio davvero che Tesla possa rivoluzionare l'assistenza, renderla 10 volte più veloce rispetto al resto dell'industria".

L'obiettivo è riuscire a sistemare i 2/3 degli appuntamenti in officina nello stesso giorno di entrata. Tesla ovviamente conosce i casi più frequenti di assistenza e molti di questi possono effettivamente essere risolti in un giorno solo, a detta della compagnia, cosa che andrebbe ad azzerare i disagi al cliente. Non proprio pit-stop fulminei da Formula 1 ma quasi...