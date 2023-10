Quanto costa riparare un'auto elettrica? Più di una termica ma c'è dell'altro...

Le auto elettriche offrono agli utenti un sacco di vantaggi in termini di dinamica di guida e tecnologia, tuttavia presentano anche qualche lato oscuro che sta emergendo dagli Stati Uniti: i costi di riparazione sarebbero più alti delle auto termiche, e questo si poteva immaginare, ma c’è anche dell’altro...

Il distributore di software Mitchell, che fornisce gestionali al 25% circa delle officine USA, ha dichiarato diverse cose interessanti ad Automotive News. Sembra che riparare una Tesla costi in media 5.552 dollari (dati Q3 2023), ovvero 1.347 dollari in più rispetto a un veicolo termico, così come 1.078 in più di un’elettrica non-Tesla (quindi il problema sembrerebbe riguardare proprio gli EV di Elon Musk, che sono anche quelli più diffusi del mercato). Come alimentazione, tutte le auto elettriche risultano più costose da riparare di 950 dollari rispetto alle auto termiche (ne abbiamo parlato anche qui: Riparare un'auto elettrica è più costoso di una termica?).

C’è un altro dato interessante da analizzare: dai dati provenienti dalle officine servite da Mitchell sembra che la media delle auto elettriche da riparare nel Q3 2023 sia stata Model Year 2022, nulla a che vedere con le termiche la cui media è Model Year 2016. Questo però potrebbe dipendere dalla giovinezza dei veicoli in circolazione, fra 10 anni magari i dati saranno completamente diversi. Sempre a tal proposito, ricordiamo che il parco auto termico è molto più vecchio di quello elettrico: oggi anche le auto termiche sono piene di tecnologia e sensori, dunque i costi (oggi tenuti mediamente più bassi da auto datate) potrebbero allinearsi.

Riparare una Tesla sembra dunque essere molto costoso, con Rivian però va anche peggio: il costo medio di un intervento è di 8.000 dollari, con Polestar e Lucid sembra che il conto sia ancora più alto (almeno negli Stati Uniti). Il trucco sembra sia investire in un’assicurazione completa, anche su questo fronte però il conto è abbastanza salato: per una Tesla del 2022 il costo medio di un’assicurazione “full” è di 251 dollari al mese, il 71% in più rispetto a un’auto termica media (dati riferiti a settembre 2023 analizzati da MarketWatch Guides e provenienti da Quadrant Information Services, relativi a un proprietario 35enne senza sinistri alle spalle).

“In passato un danno al paraurti poteva essere sistemato con un martello, oggi con tutte le telecamere e i sensori bisogna sostituire intere parti e riconnetterle al resto dell’auto, non è semplice, motivo per cui i costi delle riparazioni sono aumentati” ha detto Tony Cotto, direttore presso la National Association of Mutual Insurance. Paradossalmente la batteria, che è l’elemento più costoso di un’auto elettrica, non contribuisce spesso a far lievitare i costi delle riparazioni, è raro che si verifichi un problema con i Battery Pack. La colpa rimane mediamente di sensori e telecamere, anche se può capitare che per risolvere un problema la batteria vada smontata e rimontata, operazione che fa alzare i costi di manodopera.

Ripetiamo che sono dati USA, in Italia il mercato è ancora troppo giovane per avere dati certi in merito ai costi di riparazioni e alle assicurazioni, appena ne avremo la possibilità però faremo un prospetto anche per il nostro Paese.