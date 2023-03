Rinviato il voto sullo stop alle nuove auto inquinanti dal 2035: colpa della Germania?

Come vi abbiamo raccontato a fine febbraio, l’1 marzo 2023 gli ambasciatori degli Stati UE avrebbero dovuto esprimersi in merito al pacchetto Fit for 55, che include anche il divieto di vendere nuove auto a benzina o diesel (inquinanti in genere) a partire dal 2035, il voto però “è in stallo”.

Discussione e votazione non sono più entrate in agenda, infatti non abbiamo riportato alcuna notizia in merito all’esito del voto. Il tutto è stato rinviato a data da destinarsi e a comunicarlo è stata la presidenza svedese. A quanto pare la discussione è più complicata del previsto a causa di diversi Paesi contrari allo storico switch (che poi è uno switch solo a metà). A dire NO al provvedimento sono Italia, Polonia, Bulgaria e un colosso come la Germania, il cui parere ha un peso specifico davvero imponente.

Come vi abbiamo spiegato nell’articolo Cosa succederà davvero a partire dal 2035, il blocco UE riguarderebbe solo le nuove vetture, dunque le auto a benzina o diesel vendute prima di quella data potrebbero ancora circolare potenzialmente per altri 10-15 anni. Chi non voglia proprio passare all’elettrico può sempre acquistare una nuova auto “inquinante” entro il 31 dicembre 2034, oppure affidarsi successivamente al mercato dell’usato, dunque in merito si sta facendo tanto allarmismo ingiustificato.

È un provvedimento che però, fra le righe, ci spinge a impegnarci maggiormente sul fronte delle energie rinnovabili, a migliorare le infrastrutture di ricarica, a viaggiare in modo più responsabile, senza inquinare i nostri centri città. Senza una decisione chiara c’è il rischio che ci si adagi sugli allori, facendo poco e niente per la transizione, anche se il ruolo più importante potrebbero averlo i produttori di auto - molti dei quali hanno già annunciato che smetteranno di produrre motori termici. Il destino delle vetture a benzina o diesel è dunque, in un modo o nell’altro, segnato, che la UE lo voglia o meno… vedremo cosa sceglieranno di fare ufficialmente i 27 Paesi membri.