Rinnovo contratto Lewis Hamilton, Wolff scherza 'È come mia moglie Susie, nessun divorzio'

Toto Wolff, capo del team Mercedes, ha lavorato a stretto contatto con Lewis Hamilton per molto tempo, e sembra che l'estensione del contratto del pilota britannico sia solo una formalità. Wolff ha sottolineato che il rapporto tra lui e Hamilton è molto stretto e profondo, simile a quello con sua moglie Susie Wolff.

Se in casa Ferrari pare che il trattamento riservato a Sainz sia diverso da quello di Leclerc, in casa Mercedes c'è qualcuno che compara il rapporto con Lewis Hamilton a quello con la propria moglie. Toto Wolff infatti è arrivato a scomodare il proprio rapporto coniugale con la moglie Susie pur di lanciare un elogio a Lewis Hamilton, per rimarcare il rapporto di fiducia e di rispetto reciproco nella loro relazione lavorativa.

Lewis Hamilton è uno dei piloti di maggior successo nella storia della Formula 1 e ha contribuito in modo significativo al dominio del team nelle ultime stagioni. La continuità nella partnership tra Hamilton e Mercedes potrebbe essere fondamentale per il perseguimento di ulteriori vittorie e successi nel campionato del mondo di Formula 1.

Le parole di Toto Wolff evidenziano la profonda connessione personale che ha sviluppato con Lewis Hamilton nel corso degli anni. Il rapporto tra loro va oltre quello di un semplice capo squadra e pilota, trasformandosi in un'amicizia solida, basata sulla condivisione di momenti sia positivi che difficili. Hanno celebrato insieme numerosi campionati, ma hanno anche affrontato sfide e discussioni, dimostrando una relazione autentica e profonda.

Toto Wolff rivela inoltre che il rapporto tra lui e Lewis Hamilton non è sempre stato privo di ostacoli. Ci sono stati momenti di tensione, come ad esempio quando Wolff lanciò le cuffie attraverso il box, durante una situazione critica nel 2016. In quel periodo, sembra che non abbiano parlato per un po' di tempo. Successivamente Wolff prese l'iniziativa e invitò Hamilton a casa sua per avere una conversazione franca e aperta. Questo gesto dimostra come approccio diretto e risolutivo sia fondamentale sia nel lavoro che nelle relazioni personali. Chissà se Wolff è anche a conoscenza di dettagli a noi nascosti sulla presunta relazione tra Hamilton e Shakira.