Rinnova la patente a 100 anni, Aroldo Beltrambini: 'Non guido di sera e niente autostrada'

Nonostante la veneranda età di 100 anni, Aroldo Beltrambini di Rimini ha ben pensato di continuare a guidare, rinnovando quindi la sua patente di guida, documento che in Francia si può prendere dai 17 anni.

Il traguardo del secolo lo ha tagliato lo scorso 5 gennaio, pochi giorni fa, mentre il rinnovo sul documento di circolazione era giunto ad ottobre 2023. "Dai, che fino a 102 anni posso ancora guidare...", scherza Aroldo, nato e cresciuto a Santarcangelo, dove vive tutt'ora, intervistato dai microfoni de Il Resto Del Carlino.

“Non vado più in autostrada – precisa - ovvio. Ma faccio i miei giretti, qui a Santarcangelo e non solo. Sono uno prudente, mica guido male". E al giornalista che gli fa notare che i riflessi a 100 anni non sono più quelli di un tempo, Aroldo ribatte: "Io mi sento in salute, sto bene. Girare in macchina mi piace, mi rende indipendente. Al volante sono sempre molto attento e rispetto tutte le norme e i divieti. Non mi metto a fare Nuvolari".

Il signor Beltrambini ammette di girare anche da solo: "Assolutamente sì. Poi ogni tanto porto le mie figlie e gli altri familiari. Si fidano ciecamente di me. Va là che sono bravo...". Niente guida in notturna però: "No, ecco, alla sera no. Non me l’ha vietato nessuno, sia chiaro. Sono io che preferisco evitare... Non vorrei mai che mi capitasse qualcosa, o che causassi un incidente. Me li immagino già i commenti della gente: vedi quel c... vuole guidare a 100 anni e poi fa i danni".

Ma come ha fatto il signor Aroldo ad arrivare così in splendida forma, al punto da poter ancora guidare a 100 anni? "Il mio segreto? Non credo di avere segreti. Ho lavorato tanto, mi occupavo di edilizia e laterizi. Per lavoro sono stato anche a Roma e a Porto Sant’Elpidio. Ho avuto una moglie splendida, Giaele (Pedretti, la sorella del poeta Nino): è morta nel 2022, siamo stati insieme per 70 anni. Ho due splendide figlie, Caterina e Magda, che mi aiutano tanto, e un nipote ingegnere che è il mio orgoglio".

