Voi rinnova la flotta di monopattini a Torino: nuovi V4 con frecce e doppio cavalletto

La mobilità urbana si sta evolvendo a gran velocità, e i monopattini elettrici sono ormai un alleato prezioso per chiunque voglia girare per i meandri delle grandi città con facilità e agilità. E ad un anno dall’arrivo dei monopattini di Voi Technology a Torino, l’azienda rinnova la flotta con i nuovi Voiager 4.

Per chi non fosse aggiornato su questo tema, Voi Technology è un’azienda svedese di micromobilità dedicata ai servizi di sharing in Europa, e da un anno è presente a Torino con i propri monopattini V3X, ma da oggi, 2 maggio 2022, la flotta di due ruote è stata rinnovata con l’introduzione del V4 (a proposito, leggete la nostra prova su strada del monopattino Voi Voiager 4), un monopattino dotato di frecce e doppio cavalletto.

A tal proposito, Magdalena Krenek, General Manager Italy di Voi Technology ha dichiarato che: “Con i Voiager 4 i torinesi avranno a disposizione un mezzo ancora più sicuro e facile da usare per gli spostamenti in città. Torino è una tra le città più evolute in Italia per i servizi ai cittadini, e Voi Technology intende continuare a essere al fianco del Comune e delle autorità pubbliche per far sì che Torino possa presto diventare una metropoli “a misura d’uomo”: sostenibile e sicura”.

Il Voi V4 infatti non è solo più efficiente ma è anche uno dei modelli più innovativi del brand, ed è stato anche il primo monopattino in Italia ad adottare gli indicatori di direzione laterali anteriori e posteriori, così da migliorare notevolmente la sicurezza dei propri utilizzatori. Inoltre il V4 porta un incremento delle prestazioni del 35% e all’anteriore adotta anche una sospensione idraulica a doppia camera che minimizza le sconnessioni offrendo così una guida più comoda e sicura.

