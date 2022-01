Ringbrothers svela la sua Dodge Charger restomod: monta il V8 Hellcat da oltre 700 CV

I Ringbrothers sono conosciuti per aver dato alla luce alcune delle restomod meglio riuscite, e oggi hanno tolto i veli dalla Captiv, la loro ultima creazione su base Dodge Charger del 1969, commissionata da Greg Murphy, il pilota quattro volte vincitore della Bathurst 1000. A prima vista sembra un esemplare standard, ma è piena di segreti.

Il progetto è iniziato dallo smontaggio totale della vettura, avvenuto in Nuova Zelanda, e poi è stata spedita in Wisconsin, nel negozio dei Ringbrothers. Ci sono volute più di 4000 ore di lavoro per realizzare il mezzo che vedete nelle immagini, ma il risultato è sbalorditivo. Da fuori è una Charger del 1969 a tutti gli effetti, che sembra uscita dagli episodi di The Dukes of Hazzard, ma posando gli occhi su alcuni dettagli si capisce subito che la Captiv è ben distante dalla vettura originale.

Sotto al cofano in tinta gialla Pile Up Yellow con doppie strisce nere si nasconde il “crate engine” V8 Hellcat da 6.2 litri capace di 707 CV, sistema di gestione del motore della MoTec e albero di trasmissione in carbonio. Per tenere a bada i bollenti spiriti di questa bestia meccanica, il preparatore ha dotato la vettura di sospensioni sportive e regolabili, impianto frenante maggiorato con pinze a 6 pistoni e dischi baffati e forati, nascosti dietro a cerchi HRE che calzano pneumatici Michelin Pilot Sport 4S.

Le modifiche proseguono poi all’interno, in questo caso abbandonando le linee originali della vettura, per adottare una strumentazione totalmente digitale, composta da un display di generose dimensioni utilizzato come cruscotto e un altro schermo alla destra del pilota, all’interno della console centrale. Il volante diventa invece un’opera d’arte in fibra di carbonio con tre razze in alluminio finemente lavorate.

Una vettura incredibile che entrerebbe sicuramente nel nostro ipotetico garage dedicato alle restomod, assieme alla bellissima Kimera EVO37, restomod della Lancia 037, e alla Renault 5 rivista dalla francese Legende Automobiles.