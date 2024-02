Rincari benzina, la verde cresce ancora e sfonda i 2,5 euro al litro al servito

Nonostante solo un paio di giorni fa vi abbiamo aggiornati sui costi dei carburanti, purtroppo dobbiamo comunicarvi che la benzina sale ancora arrivando ai 2,5 euro al litri in alcune zone d'Italia. Questa osservazione è stata fatta da Assoutenti, che ha analizzato gli ultimi dati sui prezzi al Mimit.

Secondo quanto rilanciato dal portale ANSA, il prezzo della benzina ha già superato la soglia psicologica dei 2,5 euro al litro in alcuni distributori italiani, con una nota preoccupante: i nuovi record di listino si riscontrano non solo sulle autostrade, dove i costi dei carburanti sono tradizionalmente più elevati, ma anche sulla rete stradale ordinaria.

Assoutenti riporta che "alcuni distributori stanno vendendo la benzina verde a prezzi superiori ai 2,5 euro al litro". Un esempio è una pompa di benzina a Taranto, dove il prezzo della benzina è di 2,537 euro al litro, mentre il gasolio è venduto a 2,447 euro al litro. Anche nella provincia di Benevento, il prezzo della benzina assistita ha superato i 2,5 euro al litro, arrivando a 2,522 euro al litro, mentre il prezzo più alto tra quelli rilevati appartiene a un distributore nella provincia di Palermo, che al 15 febbraio vendeva la benzina verde a 2,565 euro al litro e il gasolio a 2,495 euro al litro. Sulla rete autostradale, al 16 febbraio, il prezzo più elevato per la benzina è stato riscontrato sulla A21 vicino a Piacenza, con un costo di 2,499 euro al litro.

Il presidente di Assoutenti, Gabriele Melluso, ha dichiarato: "Oggi, un pieno di benzina costa quasi 5 euro in più rispetto all'inizio dell'anno, mentre per un pieno di gasolio si spendono 5,5 euro in più". Melluso avverte del rischio concreto di una spirale inflattiva, a causa dell'incremento dei prezzi al dettaglio dei beni trasportati su gomma, che costituiscono l'88% della merce venduta in Italia.

Se le brutte notizie non vi bastano, sappiate che c'è un problema anche lato assicurazioni: il Garante della Sorveglianza dei Prezzi avvisa che i premi assicurativi per le auto sarebbero fuori controllo e che il settore necessita di un processo di sburocratizzazione e di riforme.