La rinascita della mitica Renault 4: nuova showcar al Salone di Parigi

Ottobre sarà il mese del nuovo Salone dell'Auto di Parigi 2022, palcoscenico da dove Renault svelerà il 17 ottobre una showcar che rende omaggio all'iconica R4.

Pur essendo proiettata al futuro e alla mobilità 100% elettrica (due settimane con la Renault Mégane E-Tech elettrica), Renault è stabilmente legata al suo passato, alle sue radici. Abbiamo già visto in dettaglio cosa il marchio ha fatto attorno alla sua Renault 5, restaurando modelli d'epoca, lanciando un kit restomod elettrico per le vetture classiche (guidiamo la Renault 5 classica ed elettrica) e immaginando da zero un concept al passo coi tempi (la Renault 5 diventa ufficialmente elettrica). C'è però un'altra icona da celebrare: la Renault 4, conosciuta e amata in tutto il mondo.

Il team di Gilles Vidal, Direttore del Design di Renault, ha così reinventato il modello in chiave moderna con una showcar che si rivolgerà soprattutto alle nuove generazioni, celebrando così i 25 anni del raid automobilistico solidale 4L Trophy. L'appuntamento con i giornalisti è fissato per il 17 ottobre alle 9:00 presso lo Stand Renault del Salone dell'Auto di Parigi, chiunque però potrà seguire la presentazione in streaming sul sito ufficiale Renault Eventi.



Tornando alla Renault 5 c'è un altro concept che non potete perdere: ammirate la R5 Turbo E3 Concept.