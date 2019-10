Un rimorchio che trasportava vetture Tesla è andato in fiamme. Cos'è successo?

E' successo un disastro in Nevada. Chiusa temporaneamente una sezione della Interstate 80 pochi giorni fa a causa di un violento incendio, causato da un camion che trasportava sei vetture, delle quali cinque Tesla e una Subaru. I danni sono stati ingenti, vista la totale distruzione del carico.

I vigili del fuoco che hanno raggiunto tempestivamente il luogo dell'accaduto hanno riportato, per Elko Daily, le informazioni che sono riusciti ad ottenere. Secondo loro l'incendio è divampato a partire dal rimorchio centrale o posteriore e il conducente del camion è riuscito a sganciare le varie parti per evitare una ulteriore propagazione delle fiamme. Anche per questo motivo nessuno è rimasto ferito.

Tesla ha riferito al localmente noto giornale che la causa dell'incendio è da ricercare nella cabina del camion rimorchiatore, e non nei veicoli che trasportava. Il Distretto di protezione antincendio della contea di Elko ha fatto sapere, tramite la portavoce Linda Bingaman, che la causa di tutto è ancora da acclarare:"L'estremo calore generato dal fuoco ha reso molto difficile determinare la causa. Non sono certa di quali basi abbia Tesla nel dire che sia colpa del rimorchiatore, quindi non posso aiutarvi."

Dai dati storici a nostra disposizione non possiamo addossare o sollevare completamente dalle colpe la casa automobilistica californiana. Infatti in alcuni casi, sempre verificatisi dopo un incidente, alcune Tesla sono andate a fuoco, mentre altre hanno reagito in modo assolutamente sicuro.

In attesa di saperne di più vi invitiamo a prender visione di un interessante brevetto, che dovrebbe portare all'integrazione di un sistema di raffreddamento a liquido, relativo ai connettori dei prossimi Supercharger.