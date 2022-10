Un rimorchio da più di 22 tonnellate spazzato via da un treno in corsa: il video è virale

Tempo fa era apparso in rete un video in cui una Tesla Model S di cartone veniva travolta da un treno, ma in questo caso non c’è finzione, è tutto vero. Il filmato risale allo scorso 9 ottobre, quando un camion che rimorchiava un carico eccezionale è rimasto bloccato su un passaggio a livello poco prima del transito di un treno in corsa.

Rimanere fermi sulle rotaie è già un male, rimanerci pochi attimi prima del passaggio di un treno merci americano è ancora peggio. E purtroppo è quello che è successo ad un TIR il cui rimorchio da 22,7 tonnellate è rimasto incastrato sui binari di Fabens, in Texas. Dopo essere rimasto fermo per dieci minuti come una balena spiaggiata, nonostante il pronto intervento delle forze dell’ordine, un treno merci è apparso all’orizzonte e sono servite a poco le numerose persone che agitavano le braccia per avvisare del pericolo.

Il treno ha rallentato, ma nei pressi del passaggio a livello aveva ancora una velocità di circa 80 km/h ed ha letteralmente travolto il rimorchio distruggendolo come se fosse di polistirolo, nonostante la sua massa sfiorasse le 23 tonnellate. Guardando il filmato vediamo il treno continuare imperterrito la sua corsa, ma stando a quanto dichiarato dalle persone presenti sul luogo del misfatto, la locomotiva sarebbe deragliata dopo l’impatto. Per fortuna nessuno è rimasto coinvolto o ferito nell’incidente, ma il conteggio dei danni non sarà stato trascurabile.

