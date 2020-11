La Rimac C_Two può impartire lezioni di guida, ma a Nico Rosberg non servono

L'ex Campione del Mondo di Formula 1 Nico Rosberg è da sempre un grande fan delle auto elettriche, e pertanto ha immediatamente ordinato una costosissima Rimac C_Two non appena ne ha avuto l'occasione. Adesso, attraverso il video in alto, possiamo carpire la sua emozione nell'entrare per la prima volta a contatto con il bolide.

La startup croata sta ancora mettendo a punto il modello prima del lancio ufficiale, ma è di certo molto vicina al proprio obiettivo. Già adesso Rosberg si è mostrato alquanto impressionato dalle sue performance, ma grazie alla sua esperienza nel mondo delle gare non si è fatto intimidire dallo spingerla al suo limite. Al contempo Mate Rimac, fondatore della società, è stato letteralmente travolto sul suo sedile da passeggero. Per coloro i quali non guidino macchine velocissime per professione il team di tecnici ha ideato un sistema proprietario capace di impartire delle vere e proprie lezioni di guida. Niente male davvero.

Giusto per chi dovesse non conoscere la Rimac C_Two, stiamo parlando di una hypercar completamente elettrica mossa da ben quattro motori elettrici i quali, combinati, producono un output pari a 1.914 cavalli di potenza e a 2.300 Nm di coppia! Questi numeri strabilianti le consentono di passare da 0 a 100 km/h in meno di 2 secondi e di superare facilmente i 400 km/h di velocità massimale.

In genere bolidi elettrici di questo tipo offrono prestazioni straordinarie oppure un range elevatissimo, ma quasi mai tutte e due le caratteristiche insieme. Il powertrain Rimac però è talmente avanzato da riuscire a gestirsi alla perfezione, garantendo al proprietario circa 550 chilometri per singola carica in ciclo WLTP.

La compagnia con sede in Croazia aveva intenzione di consegnare i primi esemplari di C_Two entro la fine di quest'anno, ma la pandemia di coronavirus ha causato dei ritardi consistenti in un rinvio dell'operazione di alcuni mesi. Sappiate però che il nome di C_Two le resterà affibbiato ancora per poco, in quanto il modello di produzione arriverà sul mercato con una denominazione diversa.



In chiusura vogliamo rimandarvi ad un'altra avventura di Nico Rosberg: ecco il tedesco mentre mette di traverso la Porsche Taycan elettrica e a trazione integrale.