Rimac Nevera vs Tesla Model S Plaid: sfida tra titani elettrici sul quarto di miglio

Mate Rimac ha mantenuto la promessa e la Rimac Nevera, conosciuta a lungo col nome in codice di C_Two, è praticamente pronta. Pochi giorni fa vi abbiamo parlato del suo record sul quarto di miglio nella prova di DragTimes. Oggi il canale YouTube va oltre mettendo a confronto l'hypercar croata con la berlina elettrica più famosa di sempre.

Stiamo parlando della Tesla Model S Plaid. La nuova variante sportiva ha già fatto parlare di sé per la sua mostruosa accelerazione, possibile grazie ai tre motori elettrici che garantiscono un totale di 1.020 CV. Senza dubbio bisogna vivere la sfida con lo spirito giusto: la Model S Plaid è prezzata 130.000 euro ed è una berlina, la sfidante è una hypercar da due milioni di euro. La Nevera ha ben quattro motori, uno per ruota, che le permettono di toccare quota 1.940 CV.

La prima parte del video è un po' lenta: il pilota della Tesla anticipando la partenza vanifica il tutto. Il secondo tentativo è perfetto, con un tempo di reazione di 0,09 secondi per entrambi i piloti. Nonostante una delle concorrenti abbia quasi il doppio della potenza a disposizione, la parte iniziale è molto bilanciata, poi più passano i metri e più la Nevera allunga. Il tempo finale è di 8,5/8,6 secondi per la Rimac e di 9,2/9,3 secondi per la Tesla.

Immaginiamo tra qualche anno una pletora di hypercar elettriche sfidarsi sul quarto di miglio, e non solo. Sarà interessante anche il confronto con le ibride sulle curve dei circuiti più famosi. Una nuova epoca sta arrivando e noi non vediamo l'ora.