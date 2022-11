Rimac Nevera è ufficialmente la vettura elettrica di serie più veloce del pianeta

La Rimac Nevera aveva già dato prova delle sue prestazioni fuori dal comune siglando un tempo di 8,58 secondi nel raggiungere i 400 metri partendo da ferma, ma oggi aggiunge un record al suo palmares. La Rimac Nevera è diventata l’auto elettrica più veloce del pianeta, registrando una velocità di 412 km/h.

Sul test track Automotive Testing Papenburg, in Germania, il Chief Test and Development Driver di Rimac, Miro Zrnčević, ha registrato il record di velocità sui lunghi rettilinei che contraddistinguono il circuito, ognuno dei quali misura 4 chilometri. L’auto utilizzata per il record era assolutamente di serie e impostata sulla modalità di guida che favorisce la velocità massima, anche se in quel contesto è stata privata del limitatore elettronico con cui viene venduta l’auto.

Le 150 vetture prodotte infatti non possono superare i 352 km/h, ma Rimac ci tiene a sottolineare che anche le vetture dei clienti potranno toccare certe velocità da record, ma soltanto durante degli eventi speciali in cui ci sarà un team della casa che renderà il tutto estremamente sicuro. Tornando al record, persino le coperture sono rimaste quelle di serie, nella fattispecie un set di Michelin Pilot Sport Cup 2 R.

Come sappiamo Rimac e Bugatti adesso sono una cosa sola, e con questo strabiliante risultato il duetto detiene dunque le auto più veloci del pianeta: Rimac Nevera tra le auto elettriche e Bugatti Chiron Super Sport 300+ tra le auto a motore termico.