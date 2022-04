Rimac Nevera sfreccia sulla neve svedese: i test sono una gioia per gli occhi

Se da una parte i folli YouTuber di carwow si danno ai crash test della Rimac Nevera, dall’altra l’hypercar si avvicina sempre di più al lancio sul mercato con dei favolosi test sulla neve svedese, pensati per confermare al pubblico come i suoi 1.914 CV siano perfetti anche per circolare su neve e ghiaccio.

Il filmato e le immagini che trovate in questa notizia, tra copertina e conclusione, provengono proprio da Rimac e ci mostrano perfettamente come la nuova Rimac Nevera sia utilizzabile anche in condizioni di bassa aderenza, ovviamente con il supporto degli pneumatici invernali progettati appositamente da Pirelli.

Il test in questione, come evidenziato da Miroslav Zrnčević di Bugatti Rimac, “ci consente di effettuare osservazioni coerenti e accurate sulle prestazioni dei nostri sistemi alle basse temperature. Le cose accadono molto più lentamente di quanto accadrebbero sull'asfalto e abbiamo piste belle, uniformi e maneggevoli; quindi, sappiamo che i dati che otteniamo non sono influenzati da imperfezioni della superficie o sbalzi di temperatura. Dopo queste due settimane di test, siamo felici di vedere esattamente i risultati che volevamo ottenere”.

Questa prova specifica ha consentito all’azienda di convalidare il risultato precedentemente ottenuto in ambienti controllati, dando “l'ultimo 0,1% di lucidatura al Nevera” e assicurando così la sua perfezione giusto prima dell’avvio delle consegne ai proprietari, come dichiarato dal CEO Mate Rimac. Egli ha poi aggiunto: “Trovare quell'equilibrio tra la creazione di una guida gratificante, ma sicura, in un'auto da 1.914 CV con quattro motori elettrici indipendenti, costruendo anche un telaio che offra una delicata regolazione, è stato il nostro obiettivo sin dal primo giorno e come le nostre fasi finali dei test si sono conclusi, posso dire con sicurezza che è esattamente ciò che abbiamo ottenuto con Nevera”.

Restando nel mondo Bugatti, il CEO ha confermato che le nuove Bugatti Chiron saranno “molto elettriche”.