La Rimac Nevera è pronta per la produzione dopo l'ultimo e costosissimo crash test

Pochi giorni fa vi abbiamo mostrato uno dei crash test più costosi di sempre con protagonista la Glickenhaus SCG 004S, invece oggi possiamo assistere all’ultimo crash della Rimac Nevera, necessario per far sì che la vettura riceva il nulla osta per l’inizio della produzione dei modelli destinati all’Europa e agli Stati Uniti.

Ed è stato Mat Watson di carwow a premere il bottone che ha lanciato la vettura a 32 km/h contro un palo, per valutare le sue performance negli urti laterali. Solitamente lo vediamo impegnato a tirare il collo a supercar e hypercar di ogni tipo, ma questa volta il suo compito è stato ben diverso dal solito.

Quella che vedete in video è soltanto una delle 45 prove alle quali è stata sottoposta la Nevera negli ultimi quattro anni, tra simulazioni virtuali e altri crash test che hanno richiesto la distruzione di nove esemplari della hypercar croata. In certi casi ha subito anche decelerazioni di 41G, dopo essere stata lanciata a 80 km/h contro l’ostacolo di turno, e il risultato dice che la Nevera è l’auto con la rigidità torsionale più alta del mondo, grazie al suo telaio monoscocca in fibra di carbonio. E come vedete nelle fasi finali del video, dopo l’impatto contro il palo la porta dell’auto continuava ad aprirsi come se nulla fosse successo.

Il superamento di quest’ultima prova sancisce la fine della fase di sviluppo della Nevera, che a questo punto è pronta per entrare in produzione. Lo sviluppo è iniziato nel 2019 e ha richiesto ore e ore di lavoro per arrivare al risultato di oggi: basti pensare che per cablare e preparare tutto ciò che concerne il crash test ci vuole anche un mese, e i supercomputer che riproducono virtualmente gli effetti dell’impatto che avviene in 80 millesimi di secondo impiegano anche 20 ore per elaborare tutta la mole di dati registrata.

E vi ricordiamo che sul finire dell’anno scorso, Mate Rimac ha portato la Nevera da 2000CV a fare fuoristrada prima di distruggerla in uno dei tanti crash test pianificati.