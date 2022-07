La prima Rimac Nevera di produzione è realtà, con quattro motori elettrici e quasi 1900 CV

Con un video dedicato, Rimac ha annunciato l’uscita dalla fabbrica della prima Nevera di produzione, l’hypercar elettrica croata che finalmente è pronta dopo cinque anni di sviluppo, un risultato niente male per una piccola azienda, tra crisi dei chip, pandemia globale e quant’altro.

Nel corso di questi anni di test e sviluppo, la casa ha sviluppato tre generazioni di powertrain, 18 prototipi, 45 severi e costosi crash test e oltre 1.6 milioni di ore di lavoro di ricerca e sviluppo, per dare vita al missile elettrico quale è la Nevera. Il primo modello di produzione è stato confezionato dunque con una vernice in tinta Callisto Green, cerchioni in Graphite Vertex e interni rivestiti in Sand Alcantara, e si tratta del modello #000 che resterà di proprietà di Bugatti Rimac.

Ma ciò non significa che resterà a prendere polvere in un museo, infatti la Nevera si è già sgranchita le gambe in occasione del Festival of Speed di Goodwood 2022, e verrà utilizzata in altre occasioni, per scopi di marketing o durante particolari manifestazioni.

Rimac inizierà dunque la produzione in serie della sua hypercar, con un ritmo di 50 vetture all’anno, con tutte quelle del primo anno già sold out. Le vetture totali però saranno in edizione limitata di soli 150 esemplari, con l’obiettivo di renderli tutti diversi e unici, grazie alle numerose possibilità offerte dal costruttore in fatto di personalizzazioni.

E prima di chiudere vi lasciamo alle parole del CEO Mate Rimac, che ha affermato: “La Nevera è stata sviluppata con l'intenzione di diventare l'hypercar elettrica all'avanguardia che è oggi, pronta ad emozionare guidatori e passeggeri in un modo mai sperimentato prima. Non vedo l'ora che i clienti prendano in consegna le loro auto nuovissime e altamente personalizzate e ascoltino le loro storie di divertimento al volante”.