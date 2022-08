La prima Rimac Nevera di produzione è di Nico Rosberg: il video della consegna

Nico Rosberg è cresciuto tra i motori. Figlio di un pilota di Formula 1 iridato nel 1982, ha poi ha seguito le orme del padre correndo nella classe regina e vincendo anche il mondiale nel 2016 a bordo di Mercedes. Dopo il ritiro dalle competizioni la passione per le auto di Rosberg è rimasta la stessa, tanto da comprare la prima Rimac Nevera.

Nell’ultimo video pubblicato sul canale YouTube del pilota possiamo infatti assistere al momento in cui Nico ritira le chiavi della sua nuova Rimac Nevera, il primo esemplare di produzione, dopo la #000 che resterà invece di proprietà di Bugatti Rimac. Per la sua hypercar elettrica, Rosberg ha scelto una colorazione “total black” in stile Batmobile, con una tinta Stellar Black a contrasto con elementi in fibra di carbonio lasciata a vista, in pendant con i cerchi Vertex lucidati che nascondono pinze dei freni nere.

Il look da Cavaliere Oscuro continua all’interno dell’abitacolo, che sfoggia rivestimenti neri in Alcantara, con tanto di targhetta identificativa del modello che riporta non soltanto il numero dell’esemplare, ma anche il nome e la firma di Nico Rosberg. Un sogno che diventa realtà per il pilota tedesco, che ha seguito con attenzione lo sviluppo dell’auto fin dal suo esordio.

“Da quando ho incontrato Mate Rimac per la prima volta e ho capito davvero il genio dietro Nevera, sapevo di volere l'auto numero uno. Per me, questa macchina rappresenta assolutamente tutto ciò che potrei desiderare. Mette in mostra il meglio dell'innovativa tecnologia di elettrificazione, portandolo in un'auto progettata letteralmente da zero per essere non solo incredibilmente veloce - o la più veloce - ma anche davvero fantastica da guidare”.

Il boss di Rimac non poteva che essere lusingato da certe parole, e ha affermato: “È una bella sensazione sapere che qualcuno che ha dominato lo sport automobilistico più concentrato e all'avanguardia del mondo prova un tale brivido sull’auto che abbiamo creato. Non vediamo l'ora di seguire i viaggi di Nico con la Nevera; tutte le sue auto vengono usate e apprezzate, che è esattamente ciò che diciamo di fare ai proprietari delle nostre auto”.

Nico non vede l’ora di guidare la sua hypercar e, se mantiene le promesse, lo farà presto in un nuovo video proprio assieme a Mate Rimac. Nell’attesa, vi ricordiamo che di recente Rosberg è rimasto sbalordito dalle capacità dei mezzi della Extreme E definendoli “spaventosi”.