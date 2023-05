Rimac Nevera da Guinness: siglati 23 record mondiali in una sola giornata

Sul finire del 2022 la Rimac Nevera è diventata ufficialmente l’auto elettrica più veloce del pianeta, ma probabilmente questo traguardo non era abbastanza all’intero dell’azienda croata, e in una giornata di test in Germania, la Nevera ha messo il suo nome su un’altra manciata di primati, 23 nuovi record per l’esattezza.

La memorabile giornata è andata in scena sull’Automotive Testing Papenburg (ATP), un circuito di prova che vanta anche un rettilineo di 4 chilometri che permette di scaricare a terra la potenza di ogni vettura, e in particolare quella dell’auto elettrica più rapida del pianeta.

Sul luogo c’erano anche i tecnici di Dewesoft e RaceLogic con il compito di verificare che i dati fossero corretti e veritieri, ed è subito emerso che la Nevera è anche più veloce della sua già impressionante scheda tecnica. Equipaggiata con pneumatici stradali Michelin Cup 2 R, la Nevera ha raggiunto 60 mph (96 km/h) in 1,74 secondi, contro il dato dichiarato di 1,85 secondi per esempio, anche se va specificato che la partenza non è avvenuta da fermo, ma dopo aver percorso 30 cm a causa della condizione non ottimale dell’asfalto in termini di grip (ricordiamo che Rimac ha annunciato che le auto del futuro toccheranno i 100 km/h in 1 secondo).

Tra gli altri record c’è da considerare il tempo di 29,94 secondi per scattare da 0 a 400 km/h per poi tornare a 0 km/h, ovvero un tempo inferiore a quello impiegato dalla leggendaria McLaren F1 per toccare i 350 km/h. Dunque non è soltanto impressionante nel correre verso l’orizzonte, ma anche nel fermarsi dopo una corsa a velocità stratosferica. Ben fatto Rimac.