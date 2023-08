La Rimac Nevera distrugge il record Tesla al Nürburgring di 20 secondi

Rimac Nevera ha stabilito un nuovo record sul giro per auto elettriche di serie al Nürburgring, superando il precedente tempo del Tesla Model S Plaid Track Pack. Con un tempo di 7:05:298 (7 minuti e 5,298 secondi), la Nevera ha dimostrato la sua potenza sulla pista.

In quanto auto capace di battere 23 Guinness Word Record in una sola giornata, non ci possiamo stupire. Il pilota croato Martin Kodrić infatti è stato in grado di raggiungere questo tempo record utilizzando pneumatici Michelin Cup2R. Questo successo è stato convalidato da fonti indipendenti come TÜV SÜD, e dalla telemetria di bordo della vettura stessa.

La Tesla Model S Plaid Track Pack aveva precedentemente segnato un tempo di 7:25.231, conquistando il titolo dal Porsche Taycan Turbo S. Il fatto che la Nevera sia riuscita a battere il tempo di Tesla di circa 20 secondi è davvero impressionante. Questo dimostra quanto l'industria delle auto elettriche stia avanzando rapidamente in termini di prestazioni e tecnologia.

Il video che mostra la Nevera sfrecciare sulla pista, accompagnato dal rumore del vento e delle gomme, offre un'anteprima emozionante delle sue abilità dinamiche. Sembra che la competizione tra le case automobilistiche stia spingendo i limiti delle auto elettriche sempre più lontano. Sarà interessante vedere come questa corsa all'innovazione continuerà a influenzare il mercato delle auto ad alte prestazioni elettriche.

Il CEO Mate Rimac del resto ha sempre sottolineato l'approccio dell'azienda di reinventare il mondo delle hypercar attraverso l'introduzione di nuove tecnologie e livelli di prestazione mai visti prima. "Il fatto che abbiano scelto di dimostrare queste capacità attraverso il superamento del record parla davvero delle ambizioni e delle competenze dell'azienda".

Con circa 1914 cavalli, e 2360 Newton-metri, la hypercar croata passa da 0 a 100 km all'ora in soli 1,74 secondi. Del resto, non molto tempo fa, Rimac Nevera è stata anche l'auto di serie più veloce del pianeta.