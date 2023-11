La Rimac Nevera è l'auto più veloce... in retromarcia: il video dell'impresa pazzesca

Sono passati solo pochi mesi da quando l'incredibile Rimac Nevera ha registrato 23 record del mondo in un solo giorno. L'hypercar elettrica non ha però ancora esaurito le sue cartucce e proprio in questi giorni ne ha sparata un'altra che ha lasciato il segno.

La Rimac Nevera ha infatti battuto un altro record di velocità divenendo l'auto più veloce il retromarcia. A certificare il tutto è stato come sempre il Guinness World Records che ha stabilito che l'auto croata ha toccato la velocità di 275 km/h con la marcia “R” una velocità che la maggior parte delle auto in circolazione non riesce a raggiungere semplicemente andando in avanti.

Dopo aver distrutto il record Tesla al Nurburgring di 20 secondi l'hypercar dell'est Europa si è recata presso l'impianto Automotive Testing di Papenburg in Germania e il collaudatore Goran Drndak ha stracciato il record.

"Ci è voluto un po' di tempo per abituarsi a correre all'indietro – ha raccontato il pilota dopo l'impresa – devi muovere il volante con delicatezza, facendo attenzione a non sconvolgere l'equilibrio, osservando la traiettoria e il punto di frenata dallo specchietto retrovisore, tenendo d'occhio la velocità. Nonostante sia quasi del tutto innaturale per il modo in cui l'auto è stata progettata, la Nevera ha raggiunto un altro record”, ha concluso.

Il merito di tale velocità pazzesca in retromarcia lo si deve al motore elettrico da ben 1.877 cavalli, ma in ogni caso, nonostante la potenza inaudita, registrare un record di tale tipo con la marcia indietro è tutt'altro che facile anche perchè basta toccare un attimo lo sterzo e la vettura finisce fuori traiettoria, inoltre la meccanica stessa dell'auto è ovviamente pensata per muoversi in avanti.

In ogni caso alla fine la Rimac Nevera ce l'ha fatta e ad oggi è ufficialmente l'auto più veloce al mondo in avanti nonché indietro, un doppio record che nessuna vettura era mai riuscita ad ottenere.