Rimac Nevera all'attacco del Nurburgring: in arrivo un nuovo record per l'hypercar EV?

Rimac ha annunciato 23 record mondiali siglati dalla Nevera, ma a quanto pare la corsa ai record dell’hypercar elettrica croata è soltanto all’inizio, e il prossimo primato potrebbe essere uno di quelli di altissimo calibro. La Rimac Nevera dei record è stata avvistata sul circuito del Nurburgring, e da bordo pista sembrava piuttosto veloce.

E la conferma arriva dal CEO Mate Rimac in persona, che in un post su Facebook ha ripostato le immagini del fotografo Guido ten Brink che ha immortalato la particolare Rimac Nevera in tinta nera-verde alle prese con diversi giri veloci tra i cordoli del Green Hell (la stessa utilizzata per siglare i numerosi primati degli scorsi giorni).

Se così fosse, vorrebbe dire che la Nevera sarebbe riuscita ad abbassare il clamoroso record del Nurburgring registrato dalla Mercedes-AMG One con un tempo di 6:35.183 nel giro lungo e 6:30.705 in quello più corto. Invece, tra le auto elettriche per il momento svetta la Nio EP9 con un tempo di 6:45.90 minuti, seguita a distanza dalla Porsche Taycan Turbo S che ha battuto la Tesla Model S Plaid con un tempo di 7:33.350.

Tenendo conto dei dati tecnici della Rimac Nevera, è facile pensare che possa diventare l’auto elettrica più veloce del Green Hell con una certa facilità, ma nel mirino c'è il record assoluto delle auto di produzione, e molto probabilmente è alla portata della hypercar elettrica croata.