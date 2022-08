La Rimac Nevera #000 è stata tamponata da un motociclista sulla Pacific Coast Highway

La produzione della Rimac Nevera è iniziata e il primo esemplare dell’hypercar elettrica croata è finita nelle mani dell’ex iridato Nico Rosberg. La sua vettura è la numero #001 e verniciata in Stellar Black, ma ad essere precisi non è proprio la prima: c’è anche l’esemplare #000 di proprietà di Rimac, che è stato tamponato da una moto.

Si tratta della Rimac Nevera in tinta Callisto Green con cui è stata ufficializzata l’inizio della produzione, e che verrà utilizzata dal costruttore croato per partecipare ad attività di marketing ed eventi in giro per il mondo. Lo scorso 12 agosto si trovava dunque sulla Pacific Coast Highway probabilmente in vista della partecipazione all’imminente Monterey Car Week, ma sfortunatamente è rimasta vittima di un incidente, anche se a dire il vero l’hypercar elettrica non sembra aver riportato molti danni.

Il discorso è diverso per colui che ha causato l’incidente. Stando a quanto dichiarato dai testimoni, un motociclista stava guidando da un po’ di tempo in modo particolarmente pericoloso fino a quando è finito contro la Nevera, tamponandola. La Yamaha ha avuto la peggio, con il frontale della moto visibilmente danneggiato, mentre il retrotreno della Rimac non ha fatto una piega, per quanto ci siano dei segni evidenti sulla fibra di carbonio del paraurti, che possiamo solo immaginare quanto possa costare rimetterlo in sesto.