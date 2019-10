Riga una Tesla Model 3 e va via come se nulla fosse, ma la Modalità Sentinella lo inchioda

Abbiamo già riportato svariate volte di atti di vandalismo ai danni di vetture Tesla. Due avvenimenti del genere sono stati registrati dalle telecamere di serie delle auto, uno è accaduto ad Agosto e l'altro a Settembre. Ma alcune persone sono ostinate, e non si rendono conto di venire riprese dalle elettriche californiane.

L'ultima opera di danneggiamento gratuito è avvenuta a Surrey, in British Columbia. La polizia locale sta cercando di risolvere la situazione, e cerca aiuto nel cercare di identificare il colpevole, reo di aver rigato con delle chiavi una Tesla Model 3.

E' successo in un parcheggio di un cinema e di un ristorante di sushi qualche settimana fa. Il proprietario dell'auto si chiama Dannie Chang, e ha riferito a Peace Arch News che "un uomo si è avvicinato alla mia auto e ha rigato con una chiave la porta anteriore e posteriore del lato sinistro, ha agito in maniera naturale, pareva non fosse la prima volta che lo facesse."

Chang ha caricato su YouTube due video (uno in alto e l'altro lo trovate in fondo alla pagina) del momento in cui il sospettato compie l'atto. La prima ripresa sembra riuscire a carpire il viso del vandalo, mentre la seconda lo becca chiaramente mente è intento a portare a termine il suo malsano e incomprensibile scopo. Chang ha poi denunciato il tutto alle forze dell'ordine, sperando di assicurare il criminale alla giustizia.

Il fenomeno ha preso velocemente piede di recente. Danneggiare le auto altrui è per qualcuno un modo molto soddisfacente di togliersi qualche sassolino dalla scarpa, ma non sappiamo quando effettivamente le situazioni sono personali o meno. Alcuni danneggiano deliberatamente le auto elettriche per motivi del tutto oscuri.