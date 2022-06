Riga la Tesla con le chiavi: beccato dalla Modalità Sentinella e arrestato sul posto

A parcheggiare la propria automobile in aree pubbliche si rischia purtroppo sempre qualcosa: dalla classica sportellata a graffi con le chiavi ben più importanti e fastidiosi. Ebbene un uomo ha graffiato diverse auto in un parcheggio pubblico ma è stato filmato dalla Modalità Sentinella di una Tesla.

Della Modalità Sentinella abbiamo parlato di recente in un articolo chiamato Luci e ombre della Modalità Sentinella di Tesla, in cui vi spieghiamo perché il sistema ideato da Elon Musk merita una piccola messa a punto. Nonostante i piccoli difetti che abbiamo riscontrato, si tratta in ogni caso di uno strumento eccezionale, capace di inchiodare parecchi malintenzionati con le "mani nella marmellata" (beccato dalla Modalità Sentinella di Tesla). Dagli USA arriva la storia di un uomo arrestato dopo aver graffiato con le chiavi diverse automobili in un parcheggio.

L'uomo però, di origine asiatica, ha graffiato anche una vettura che non doveva toccare: una Tesla con Sentinella attiva. Dalle immagini catturate dall'auto si vede chiaramente come l'uomo abbia prima graffiato la fiancata destra della Tesla, poi sia tornato sul posto per passare le mani sui graffi - forse per esaltare ancor di più la sua opera.

Le telecamere dell'elettrica hanno beccato l'uomo a graffiare anche la vettura parcheggiata di fianco. Quando il proprietario della Tesla è dunque tornato alla vettura e ha visionato i filmati ha provato a cercare la vettura dell'uomo nel parcheggio, una Cadillac XT5 del 2018, trovandola davvero. L'uomo di origine asiatica ha negato tutto, il proprietario della Tesla ha però chiamato la polizia a cui ha poi fatto visionare i filmati - l'arresto dell'uomo dunque è scattato per direttissima, mentre la Tesla ancora registrava.

La Tesla Model 3 ha avuto danni per 4.800 dollari, in più bisognerebbe aggiungere i graffi subiti da tutte le altre vetture nel parcheggio - creati solo per puro divertimento. Senza la Modalità Sentinella avremmo avuto un altro vandalo impunito.