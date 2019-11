Riga 5 auto di fila, fra cui una Tesla Model 3 che registra tutto: fermato

Era ormai qualche giorno che la Modalità Sentinella della Tesla Model 3 non beccava in flagrante qualche vandalo intento a rigare auto random. Oggi abbiamo un autentico campione della disciplina: un uomo che ha rigato con le proprie chiavi ben cinque auto di fila.

InsideEVs lo ha definito un Serial Keyers, scherzando con la definizione Serial Killer. Come detto già qualche tempo fa, la “moda” di rigare le auto con le chiavi non è assolutamente passata, o quantomeno sta tornando pericolosamente in auge. Purtroppo per il tizio ritratto in video, fra le cinque vittime prescelte c’era anche una Tesla Model 3, che ha registrato tutto, anche il suo volto. Per fortuna di Kellan O’Connor, il proprietario della Model 3 che ha diffuso le immagini su Reddit.

Nel video si vede chiaramente l’uomo rigare due auto dietro la Tesla e la Model 3 stessa, delle altre due parcheggiate avanti ha soltanto riferito il proprietario della berlina elettrica. Il rigatore seriale però questa volta è stato doppiamente sfortunato: non solo è stato beccato dalle telecamere, è stato anche visto da un testimone che ha subito chiamato la polizia.

Quando O’Connor è tornato alla sua vettura vi ha trovato già un agente, a cui poi ha consegnato il materiale video prima della diffusione online. Una prova in più, alquanto schiacciante, che farà certamente condannare l'improvvisato vandalo.