Rifatevi gli occhi con la rarissima Pagani huayra Codalunga sulla neve di St. Moritz

Pochi giorni fa è andato in scena l’edizione 2023 dell’International Concours of Elegance St. Moritz che, come ogni anno, ha visto la partecipazione di tantissime vetture iconiche del passato, diventando di fatto un museo a cielo aperto, e tra le tante bellezze c’era anche la rarissima e costosissima Pagani Huayra Codalunga.

Chi era presente all’evento ha avuto la fortuna di vedere la trasposizione automobilistica di un unicorno, perché la Huayra Codalunga verrà prodotta in soli cinque esemplari, ognuno dei quali ha un prezzo che, secondo le voci, si aggira attorno ai 7 milioni di euro. Quella che vedete è l’esemplare numero uno (pochi giorni fa Pagani ha presentato la Huayra Codalunga numero due), caratterizzato dalla carrozzeria in tinta carta da zucchero che sembra fatta apposta per abbinarsi al bianco abbagliante della neve sul lago ghiacciato di St. Moritz.

La Codalunga non ha messo a ferro e fuoco la pista innevata come se fosse sull’asfalto di un circuito, piuttosto ha sfilato come una vera diva, esibendosi, di tanto in tanto, in piccole scodate di potenza per lo scarso grip della superficie, ma non solo: grazie al filmato pubblicato su YouTube da Automotive Mike, possiamo anche vedere le bellezze che si nascondono sotto alla carrozzeria e il suono inebriante che arriva dalle quattro bocche da fuoco che spuntano dalla coda della vettura, che rende omaggio alle auto da corsa del passato.

Che dire, uno vero spettacolo su ruote, immortalato in un’ambientazione molto suggestiva, ma a coloro che vogliono provare emozioni più forti, consigliamo di ascoltare il sound feroce della Pagani Huayra R sulle strade della Croazia.