Rifatevi gli occhi con le foto della Bugatti Mistral ai piedi del monte Fuji in Giappone

Bugatti ha salutato il motore W16 con la Mistral, una roadster specialissima su base Chiron presentata alla Monterey Car Week 2022, che dalla scorsa estate ha iniziato un viaggio intorno al mondo, toccando i paesi in cui ha debuttato, l’ultimo dei quali è il Giappone, che diventa un magnifico sfondo alle spalle della Bugatti Mistral.

Dunque dopo aver “sbavato” sulle immagini che documentavano la visita della Mistral in Medio Oriente, questa volta Bugatti ci delizia con la bellissima Mistral nella terra del Sol Levante, con immagini mozzafiato della vettura ai piedi del Monte Fuji e non solo.

Gli amanti del Giappone riconosceranno infatti il Kanda Myojin Shrine, un antico tempio di Tokyo, e l’Oishi Park, dove le forme sinuose della Mistral si perdono nelle acque del Lago Kawaguchi, su cui svetta in lontananza il Monte Fuji appunto. Per non parlare dei vivaci contrasti che caratterizzano le immagini scattate tra i molteplici colori della città.

“Tokyo e il Giappone sono sempre stati una casa naturale per Bugatti. Il nostro è un marchio guidato dalle nostre tradizioni ma sempre guidato dagli ultimi progressi in tecnologia, ingegneria e design. La W16 Mistral è una vetrina ideale dei nostri valori, che si evolve da una lunga stirpe di bellissime roadster Bugatti, ma sempre in avanti con livelli incomparabili di prestazioni e lusso", ha dichiarato Kostas Psarris, direttore regionale per il Medio Oriente e l'Asia di Bugatti.

Il viaggio della Bugatti Mistral però non è ancora finito, infatti dopo la visita al Bugatti Tokyo showroom, la roadster in edizione limitata - 99 esemplari già sold-out - partirà alla volta di Singapore.