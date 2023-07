Ridley: 'Ecco perchè acquisterò una termica nel 2034, stiamo uccidendo il mercato auto'

Matt Ridley, editorialista dell'Economista, firma del Telegraph, ma anche divulgatore scientifico e psicologo evoluzionista, ha pubblicato un pezzo sul Mail in cui ha espresso il suo punto di vista sulle auto elettriche, e il ban dell'Ue dei motori a benzina e diesel dal 2035.

Il titolo dell'articolo è decisamente provocatorio: “Ecco perchè comprerò un'auto a benzina a ridosso del 2035”, e nello stesso si legge che: «La transizione dei veicoli elettrici in Gran Bretagna e il divieto di vendita di auto a benzina dal 2030 sono un incidente automobilistico al rallentatore. La tecnologia non è pronta, il costo sarà enorme, la logistica è proibitiva, la dipendenza dalla Cina è preoccupante e il contraccolpo del pubblico sarà probabilmente duro».

In Gran Bretagna sono molti coloro che guardano con estremo scetticismo alla rivoluzione green, e soltanto pochi giorni fa vi avevamo riportato un pezzo del Telegraph in cui si sottolineava: “Rivoluzione auto elettrica un disastro, le impongono a chi non le vuole”.

Tornando a Ridley, questi si dice decisamente preoccupato dall'avanzare della Cina: «La maggior parte delle batterie per auto elettriche viene prodotta in Cina e la sua presa sul mercato sta crescendo grazie a enormi investimenti in litio e altri minerali, bassi costi di manodopera e una rete economica alimentata a carbone. La società cinese BYD ha superato Tesla come il più grande produttore di veicoli elettrici lo scorso anno e, in uno sviluppo davvero sinistro, ha appena concordato con Tesla di promuovere congiuntamente i "valori socialisti fondamentali" dominando il mercato e apparentemente fissando i prezzi. Passare al trasporto elettrico in un breve lasso di tempo significherà inevitabilmente acquistare dai cinesi. Stiamo davvero per costringerci a diventare ancora più dipendenti da un regime totalitario che sopprime la libertà a Hong Kong, commette un genocidio contro gli uiguri, minaccia la guerra a Taiwan e rifiuta di essere trasparente su come è iniziata una pandemia vicino al suo principale laboratorio di virus?».

E le prospettive sono tutt'altro che rosee visto che, per riuscire ad affrancarci dalla Cina, l'Europa dovrebbe arrivare ad avere «una capacità della batteria 100 volte superiore a quella che abbiamo ora, il che non è né conveniente né fattibile».

Ridley non ha quindi dubbi: «Stiamo deliberatamente uccidendo un'industria automobilistica britannica redditizia per un vantaggio minimo per compiacere alcuni attivisti eleganti e capitalisti clientelari. Non c'è alcun segno che la gente comune richieda questa transizione. Le auto elettriche costano ancora quasi il doppio dell'equivalente a benzina. Quindi, proprio come i produttori hanno bisogno di sussidi dei contribuenti per fornire auto elettriche, i consumatori hanno bisogno di sussidi per acquistarle. Un settore che dipende dal sostegno dei contribuenti a entrambe le estremità della catena non è sostenibile».

L'editorialista ne ha anche per l'aspetto ambientalista della transizione: «L'idea che il passaggio dalla benzina all'elettrico consenta di risparmiare il 25% delle emissioni è, come ho detto, ottimista, forse follemente. In effetti, il numero potrebbe effettivamente essere negativo. Ecco perché. In primo luogo, sono necessarie molte più emissioni di anidride carbonica in molte industrie estrattive per realizzare un'auto elettrica rispetto a un'auto a benzina. Ciò è particolarmente vero per la batteria. Quindi c'è un enorme svantaggio iniziale in termini di emissioni prima ancora che un'auto elettrica prenda la strada».

Stando a Ridley per ottenere i primi “risparmi” sulle emissioni bisognerà usare l'auto elettrica per 12 anni «Ma le batterie sono progettate per durare circa 100.000 miglia. Quindi, proprio quando si vedono i risparmi sulle emissioni, rottamerai l'auto o pagherai una somma esorbitante per sostituire la batteria. In ogni caso, reimposterai l'orologio sulle emissioni e per i prossimi cinque anni le tue emissioni saranno di nuovo più alte che se fossi rimasto fedele alla benzina. Se cambi auto ogni cinque anni, non vedresti mai alcun risparmio».