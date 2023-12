Ricrea nella vita reale le foto di Gran Turismo con una Lexus: impossibile distinguerle

La modalità foto chiamata Scapes di Gran Turismo 7 consente di scattare foto artistiche ai veicoli immersi in scenari suggestivi e reali. Questi scatti di una Lexus LC 500 come soggetto principale ha scatenato la curiosità della comunity, che si è mobilitata per scovare i luoghi nella realtà.

Questa sfida non è stata proprio una passeggiata, poiché il gioco fornisce solo descrizioni vaghe senza coordinate specifiche del luogo. Attraverso una campagna di crowdsourcing per raccogliere dati sulla posizione e ricerche su ricerche, l'autore è riuscito a ricostruire esattamente lo scenario da lui creato nel gioco (ecco le 5 auto italiane che sono apparse solo una volta in Gran Turismo).

Egli ha affrontato diverse sfide, tra cui la possibilità di ricevere multe per catturare alcune delle migliori location. La ricerca ha richiesto conoscenze geografiche, abilità con mappe e persino l'uso di un visore per la realtà virtuale in alcuni casi.

Il processo di individuazione e cattura dello Scapes è stato pianificato con cura, con l'autore che ha esplorato le location con diverse auto e ha effettuato scatti campione per valutare l'illuminazione e la posizione del sole. Il tutto ha richiesto ben sette giorni, con la speranza che il tempo, la luce e gli eventi naturali cooperassero tra loro ricreando esattamente lo scenario tratteggia dal gioco.

Gran Turismo non è diffuso tra gli appassionati di automobili solo per la sua modalità foto. Il gioco è anche un ottimo trampolino di lancio per i brand che lanciano nuovi concept. Un esempio tra tutti, la Genesis Vision GT.