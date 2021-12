Vi ricordate della Volkswagen Golf GTI W12? Una GTI con motore centrale Bentley

Tra tutte le vetture presenti nella gamma Volkswagen, la Golf è l’auto che ha ricevuto sempre più attenzioni e versioni sportive. Negli ultimi anni anche la Polo ha iniziato ad essere più cattiva, ma la Golf è sempre stata la regina in questo senso, tanto che nel 2007 ne venne costruita una versione con un motore 12 cilindri Bentley.

In quell’anno, il CEO Martin Winterkorn propose ai suoi impiegati di creare una vettura speciale e capace di lasciare tutti a bocca aperta. Nell’arco di due mesi prese vita la Golf GTI W12, la Golf più estrema mai costruita, dotata di un kit widebody esagerato ma morbido nelle forme, che ha allargato la vettura di oltre 16 cm.

La nuova carrozzeria nascondeva il retrotreno preso in prestito da una Lamborghini Gallardo (a proposito, guardate questa Lamborghini Gallardo con un motore Toyota da 1000 CV), necessario per ospitare il motore 6.0 litri W12 da 650 CV della Bentley Continental GT, montato in posizione centrale, dietro i sedili anteriori, che le permettevano di raggiungere i 100 km/h sotto i 4 secondi per poi raggiungere una velocità massima di 323 km/h.

Ma c’erano tanti altri componenti derivanti da altre vetture del gruppo VW, come l’impianto frenante anteriore dell’Audi RS4 e il cambio automatico della Volkswagen Phaeton. Il tetto era invece in fibra di carbonio, e sulla fiancata e nei pressi del montante C comparivano importanti prese d’aria per raffreddare i bollenti spiriti del W12 Bentley (godetevi la Bentley Continental GT guidata di traverso in una base militare siciliana).

Questa vettura venne poi esposta al Wörthersee Festival, un raduno espressamente dedicato al gruppo VW, ma rimase un mero esperimento volto a mostrare le potenzialità della compatta tedesca, e della casa stessa. Un esemplare unico diventato una pietra miliare nella storia di Volkswagen.