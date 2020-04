Ricordate del vetro rotto alla presentazione del Cybertruck? Elon Musk svela i retroscena

Il polarizzante Tesla Cybertruck, fin dalla sua presentazione ufficiale, ha attirato fortemente l'attenzione del pubblico per le sue caratteristiche. A renderlo immediatamente popolare non sono state le specifiche tecniche, ma la resistenza della carrozzeria agli urti, la sua solidità generale e il design esterno alquanto singolare.

Sul palco a rivelare il grosso pick-up c'era Elon Musk in persona, CEO della casa automobilistica californiana. L'evento andò alla grande, ma ci fu un piccolo problema a incrinare un po' l'aura che si era creata attorno al veicolo: in un test di resistenza di un finestrino, quest'ultimo si ruppe.

Il motivo del vetro infranto fu spiegato immediatamente da Musk attraverso un post su Twitter, dove faceva sapere che la gaffe si era presentata perché in precedenza erano state date delle martellate alle portiere, sempre con lo scopo di testare la solidità della carrozzeria, le quali avevano provocato la rottura della base del vetro, che debole, avrebbe potuto rompersi con poco.

Quindi, dopo questo primo "fallimento", Musk aveva pensato di provarci con il finestrino adiacente, ma in quel momento non aveva riflettuto sulle martellate appena sferrate contro la carrozzeria, e ovviamente anche nella seconda prova il vetro cedette. Adesso, tornando sull'argomento, il CEO del brand ha rivelato:"E' stato piuttosto sorprendente. E ironicamente ho pensato 'Oh, il primo finestrino non ha funzionato, ma non c'è bisogno di preoccuparsi, il secondo lo farà, funzionerà di sicuro'. Il fatto è che avrei dovuto provarci andando dall'altra parte del veicolo, non ritentare col finestrino adiacente."

In quel momento Musk reagì con ironia facendosi trovare con la battuta pronta, ma a ogni modo era visibilmente sorpreso dell'accaduto. Comunque il CEO di Tesla sembra averla presa dal verso giusto:"Penso di aver attirato parecchio l'attenzione, quindi credo che alla fine non sia andata poi male. E possiamo anche rifarlo. Ma è stato scioccante. Sono rimasto immobile per la sorpresa. Ho pensato 'e adesso?' Ma la cosa che ha salvato la situazione è stata salire con l'ATV elettrico sul cassone posteriore."

Per concludere vi informiamo sulle ultime notizie riguardo il Cybertruck. Il veicolo, stando a quanto riportato alcuni giorni fa dallo stesso Elon Musk, sarebbe persino in grado di galleggiare per un breve periodo di tempo. Infine, nel caso non lo sapeste, vi diciamo che il pick-up sarà leggermente diverso da quello mostrato pochi mesi fa, ma Elon Musk ha assicurato che le differenze ci saranno.