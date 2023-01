Vi ricordate tutte le Skoda RS? Eccole assieme nell'immensa drag race di carwow

Nel corso della storia di Skoda si sono avvicendate un sacco di edizioni sportive dei vari modelli, caratterizzati dal badge RS. E se oggi ci giriamo indietro e guardiamo all’evoluzione di queste vetture, è subito evidente quanto siano cambiate e si siano evolute negli anni e per questo carwow ha radunato diverse Skoda RS per una drag race storica.

Più che un confronto, la drag race di oggi vuole essere un vero e proprio raduno di auto che, troppo spesso, sono rimaste nell’ombra delle cugine marchiate Volkswagen, ma che in realtà avevano tutte le carte in regola per fare la voce grossa. Quel che lascia ancor più senza fiato però, è vedere quanta diversità ci sia in questo gruppo di 8 auto: alcuni modelli sono diesel, altri benzina e i più recenti sono elettrici; ci sono compatte, station wagon, berline e SUV.

Abbiamo dunque una Skoda Fabia RS di prima generazione, affiancata da una Fabia RS di seconda generazione. A seguire troviamo tutte e quattro le generazioni della Skoda Octavia RS - la Mk2 è in versione station wagon - affiancate dalle più recenti Kodiaq e Enyaq (Skoda presenta la gamma sportiva RS, da Octavia a Enyaq).

La Skoda Enyaq RS iV è la più potente, e più pesante, del gruppo, col suo powertrain dual-motor capace di 295 CV (leggete la nostra prova su strada della Skoda Enyaq iV), mentre all’estremo opposto c’è la prima Skoda Fabia RS, che ferma l’ago della bilancia a 1,315 kg ed è mossa da un motore da 1.9 litri turbodiesel con 130 CV.

A questo punto non vi resta che assistere a questo confronto tra vetture, modelli, segmenti, motorizzazioni, epoche e scelte tecniche differenti griffati Skoda, ma dopo la visione del filmato una cosa sarà limpidissima: i tempi sono proprio cambiati.