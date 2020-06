Ricordate il bus di 'Into the Wild'? E' appena stato rimosso per motivi di sicurezza

Nel 1992 fu ritrovato, nei pressi di un pulmino situato nel bel mezzo delle terre selvagge d'Alaska, il corpo esanime di Christopher McCandless, un ragazzo di 24 anni che voleva assolutamente vivere nel bel mezzo della natura.

La sua storia straordinaria è diventata immediatamente un libro e poi nel 2007, grazie al noto regista Sean Penn, anche una pellicola cinematografica di enorme successo: Into the Wild. Questo ha dato il via ad un vero e proprio pellegrinaggio di curiosi, intenti a scoprire di persona il famoso autobus delle loro letture o del loro film preferito.

Il fenomeno in molti casi può essere certamente positivo, ma in questa situazione specifica non lo è affatto. Tante persone, con l'obiettivo di raggiungere territori tanto desolati, si son trovati faccia a faccia con le difficoltà che la natura può mettere davanti all'essere umano. Negli ultimi anni lo spirito avventuriero di molti individui ne ha causato il ferimento o persino la morte.

E' per questo motivo che la Guardia nazionale dell'Alaska ha deciso di rimuovere l'autobus abbandonato. Il commissario per le risorse naturali Corri Feige ci ha tenuto a precisare che la scelta è stata fatta proprio per salvaguardare la sicurezza pubblica in un'area che, per ovvi motivi, non può essere coperta dalle normali forze dell'ordine. Nel momento nel quale scriviamo, è ancora da decidersi la sorte dell'iconico veicolo, e per assistere alle operazioni di spostamento, vi rimandiamo direttamente al post Twitter di Reuters in fondo alla pagina.

Per chi fosse interessato all'area della quale abbiamo appena parlato, vi diciamo che il vecchio pulmino si trovava nel parco nazionale del Denali, a oltre 350 chilometri dalla città di Anchorage, sul sentiero Stampede.



