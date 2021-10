Ricordate la Aventador tamponata da un'Audi? La faccenda si complica

Alcuni giorni fa vi abbiamo parlato della vicenda in cui una Lamborghini Aventador è stata tamponata da una Audi. In quel frangente avevamo potuto tuttavia assistere soltanto al materiale condiviso dal proprietario della Lambo, visibile in fondo a questa pagina.

Da qualche ora a questa parte però l'utente G ha condiviso su YouTube una interessante clip, la quale chiarisce dei dettagli importanti. Inizialmente, e forse a ragione, si erano schierati tutti in favore di Matt Heller e della sua supercar, sia perché il video pubblicato evidenziava esclusivamente il tamponamento, sia perché la conducente dell'Audi aveva perso totalmente il controllo e aveva cominciato ad inveire in modo aggressivo.

Adesso video in alto contribuisce a mettere carne sul fuoco, poiché un passante ha registrato una frazione temporale antecedente al tamponamento. Come potreste notare voi stessi al sedicesimo secondo la Lamborghini sfreccia di fianco alla Audi e, per evitare un ciclista che attraversa la strada, scarta verso destra e colpisce la parte anteriore sinistra della berlina.



Purtroppo non è possibile avere inquadrature migliori e più vicine, quindi la questione rimane in parte irrisolta. Nel frattempo però Matt Heller si è espresso come segue per il portale The Drive:"Ero impaziente e ho suonato il clacson per la frustrazione. Costruisco clacson per treni, e ho imparato al meglio come sfruttare il suono, e non la violenza per fare una affermazione." La frustrazione deriva dal fatto che l'auto davanti a lui impiegava parecchi secondi per partire ad ogni semaforo verde, alla fine Heller non ce l'ha fatta ad aspettare ed eccoci qui a commentare l'accaduto.



