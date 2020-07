Ricordate la Alfa Romeo Montreal? Questo esemplare viene dal futuro

Nell'ormai lontano 1970 Alfa Romeo presentò a tutti la sua Montreal durante il Salone dell'automobile di Ginevra. Effettivamente però la vettura era già stata mostrata al pubblico nel 1967 come generica concept car ad un'esposizione tenutasi proprio a Montreal.

Da allora sono passati esattamente 50 anni, e la coupé 2+2 gioirebbe circa una sua produzione in serie. Questo non è il caso ma, per celebrare la ricorrenza, Pedro Ruperto Mallosto ha voluto realizzare una reinterpretazione della Montreal in chiave moderna, e dobbiamo dire che il risultato è sicuramente fantastico.

Stando a quanto riportato su Behance.net il lavoro di design è stato spinto da una sfida di progettazione Alfa Romeo nata sul social di Instagram. Da quello che leggiamo, la vettura che potete vedere attraverso le due immagini in calce si è aggiudicata il secondo gradino del podio, grazie ad una combinazione eccellente di elementi classici e look moderno.

Con ogni probabilità i dettagli identificativi della macchina concernono le prese d'aria disposte in modo orizzontale appena dietro i finestrini e gli originalissimi fari LED che partono dal muso e si affusolano per raggiungere i passaruota. Al contempo però è difficile dire che tutto ciò sia facilmente realizzabile e omologabile al giorno d'oggi, infatti montare una griglia simile con quei fari potrebbe non essere immediato.

A ogni modo apprezziamo tantissimo il design della Montreal, e speriamo che la casa automobilistica italiana possa a breve stupirci con un prodotto altrettanto coraggioso. Nel frattempo Alfa Romeo è sicuramente al lavoro sul SUV Tonale, che arriverebbe prima del 2022, sull'elettrificazione della gamma, ed eventualmente anche su una Alfa Romeo Alfetta.