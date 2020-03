Ricopre una Tesla di fumo nero col suo pick-up e posta fiero il video su YouTube

Il video di oggi ha fatto alzare - è proprio il caso di dirlo - un bel polverone negli USA. Un pick-up Ford a gasolio ha infatti - di nuovo - affumicato una Tesla con lo scarico nero del "Coal Roll", il fenomeno che ha portato fra l'altro i Diesel Brothers a beccare una multa da 850.000 dollari appena qualche giorno fa.

Per chi ancora non avesse chiara la situazione: ormai è assodato che verso le Tesla di Elon Musk esista un particolare odio, proveniente soprattutto da proprietari di mastodontici pick-up a gasolio. Spesso queste vetture sono modificate per produrre un terribile gas di scarico nero, denso, che si ottiene sovralimentando il motore - a quanto pare un fiero tratto distintivo per molti, un presunto simbolo di mascolinità alfa supponiamo.

Ebbene, se in passato abbiamo visto Tesla registrare video in cui venivano bullizzate, questa volta è lo stesso conducente del pick-up a filmare il tutto in fase di guida, infrangendo fra l'altro svariate regole e mettendo in pericolo se stesso e gli altri. Non ci stupiremmo infatti se qualche fan di Elon Musk denunciasse il fiero esecutore del gesto. Non sono ancora del tutto chiari i motivi, ma le Tesla negli ultimi anni hanno subito di tutto, dalle classiche rigate con le chiavi e calci da parte di motociclisti adirati. Speriamo che questo assurdo fenomeno passi in fretta...