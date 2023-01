Rick Ross, folle teoria su Tesla: 'Non ci salirò mai, governo può guidarla da remoto'

Sono alquanto sopra le righe le dichiarazioni rilasciate dal rapper e attore americano, Rick Ross. L'artista ha spiegato pubblicamente che non guiderà mai una Tesla per paura che il governo possa “entrare” nella stessa auto e comandarla a proprio piacere.

Attraverso una clip condivisa da All Urban Central, l'artista ha affermato di non aver mai guidato in vita sua una Tesla e di non aver intenzione di farlo in un futuro prossimo. "Non ho mai guidato una Tesla. Mai, mai nella mia vita. Non ho mai guidato una Tesla, e il motivo è nella parte posteriore della mia mente, il governo potrebbe attingere al cervello dell'auto", le parole del cantante all'anagrafe William Leonard Roberts II.

Rick Ross si è detto molto scettico nei confronti delle auto intelligenti, della guida autonoma e della tecnologia a bordo ma le dichiarazioni di Rick Ross sono in ogni caso difficili da condividere e sanno di eccessiva visione complottistica del mercato dell'auto. Tra l'altro, come ha fatto notare qualcuno, se volessero tracciarci delle “potenze dall'alto”, basterebbe utilizzare i nostri smartphone.

Rick Ross va comunque dritto per la sua strada, convinto che un giorno un funzionario governativo potrebbe un domandarsi "Dov'è Rick?" prima di digitare qualcosa su una tastiera e costringere la sua Tesla a modificare il suo percorso. “Cosa, pensi che non possa? Quella put*ana si guida da sola! - ha continuato - hanno pezzi che ti portano pezzi, macchine robotiche, tacos ... quindi se entri in quello [impercettibile] chiuderà a chiave la porta e ti porterà dove vuole andare”.



Rick Ross, come molti altri rapper, possiede una collezione di supercar da mille e una notte, a cominciare dalle Maybach, la versione iper esclusiva di Mercedes, al punto che ha fondato nel 2009 il Maybach Music Group. Di questa schiera di collezionisti fa parte anche Andrew Tate le cui auto sono state confiscate di recento a seguito di un arresto avvenuto in Romania

In ogni caso ci sentiamo di prendere le distanze dalle dichiarazioni dell'artista sull'auto di Elon Musk, che se mai sembra avere altri problemi come ad esempio quello degli incendi, così come dimostrato dai 45mila litri d'acqua necessari per spegnere una Tesla Model S.