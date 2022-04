Richiesta di Van alle stelle: Winnebago ha una lista d'attesa da 4,4 miliardi di dollari

In USA li chiamano RV, “Recreational Vehicles”, mezzi dedicati alla vita all’aria aperta, lontani dalle città e dai loro ritmi. Ce ne sono di tutti i tipi, ma dopo la pandemia i mezzi del momento sono i van camperizzati, allestiti con le proprie mani oppure avvalendosi dell’esperienza di aziende come Winnebago, che ha registrato un boom di ordini.

L’azienda del Minnesota ha festeggiato di recente il suo veicolo numero 500.000, ma a giudicare dalla richiesta è già proiettato si cifre ancor più grandi, come dimostrano i dati finanziari del riferiti al primo quarto del 2022, che evidenziano una crescita del 29% del fatturato in questo periodo, quantificabile in 1,2 miliardi di dollari.

Numeri impressionanti generati da un mola di ordini impensabile, che vanno a sommarsi a quelli già registrati, che si traducono in una lista d’attesa dal valore di 4.37 miliardi di dollari. In questo “backlog” ci sono gli ordini accettati da tutti i venditori del territorio e solitamente ogni veicolo andrebbe poi consegnato nei sei mesi successivi, ma la situazione ovviamente si è fatta più complessa negli ultimi tempo, con la nota crisi dei chip e le recenti problematiche legate all’invasione russa in Ucraina.

La maggior parte degli introiti arrivano dai “motorhome” (circa 2,21 miliardi di dollari), mentre i restanti dipendono dalle unità a rimorchio e dai prodotti dedicati alla nautica. Insomma, sembra che la “vanlife” continui ad essere un tema importante anche nel 2022, capace di far decollare aziende del settore, che registrano numeri da record al pari di blasonate case automobilistiche. Ricordiamo infatti che il 2021 è stato un anno da record per Lamborghini, ma lo scorso anno è stato un’annata da ricordare anche per Porsche, specialmente nel segmento delle auto EV.