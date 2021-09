La richiesta per le Porsche Taycan cresce a dismisura, e i tempi di attesa aumentano

In questo periodo Porsche sta facendo gli straordinari per soddisfare tutti i suoi clienti, specialmente coloro interessati all’acquisto dei modelli Taycan, che a quanto pare sono richiestissimi. Le vendite sono andate oltre ogni aspettativa della casa di Zuffenhausen: gli ordini aumentano giorno dopo giorno, e la lista di attesa si allunga.

La grande richiesta è una bella gatta da pelare, ma sicuramente sarà un motivo di vanto per la casa tedesca, dal momento che le previsioni di vendita dei modelli elettrici Porsche sono state abbondantemente superate.

Oliver Blume, CEO di Porsche, durante il salone di Monaco ha comunicato che l’obiettivo di vendita del 2021 per quanto riguarda la famiglia di modelli Taycan (qui potete leggere la nostra prova della Porsche Taycan Cross Turismo) era di 20000 unità, ma questa cifra è stata raggiunta già nella prima metà dell’anno corrente: “La nostra capacità di produzione originale per la Taycan era di 20.000 unità quest'anno e le abbiamo vendute così tante nella prima metà dell'anno. Gli ordini in entrata sono enormi, e vanno bene anche in Cina”.

Di questo passo è probabile che entro la fine dell’anno Porsche produrrà circa 40000 unità, se non di più, e dimostra come il mercato delle vetture elettriche sia in grande aumento a livello generale e particolarmente attratto dai modelli BEV della casa tedesca, che in futuro verranno affiancati dalla nuova Macan elettrica, prevista per il 2023. Questo eccesso di richiesta provoca però dei ritardi nelle consegne, che attualmente richiedono un attesa di circa sei mesi.