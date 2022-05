Richiamate tutte le Lucid Air prodotte fino ad oggi: problemi ai cavi della strumentazione

Agli inizi di maggio abbiamo annunciato l’arrivo in Europa della Lucid Air Dream Edition ma adesso arriva una brutta notizia per i possessori della concorrente di Tesla, che si è ritrovata costretta a richiamare ogni singolo modello Lucid prodotto fino ad oggi.

Per adesso sono stati venduti poco più di 1100 esemplari della Lucid Air, e ognuno di questi è sottoposto a richiamo per un possibile difetto che può colpire la strumentazione. Il richiamo è stato redatto lo scorso 24 maggio da parte della National Highway Traffic Safety Association (NHTSA), e Lucid è già pronta a rimediare in maniera del tutto gratuita.

In particolare sembra che il problema risieda nei cablaggi che riguardano i display centrale e sinistro della strumentazione, che restano troppo vicini al piantone dello sterzo al punto da potersi rovinare con lo sfregamento, fino a rompersi, non fornendo più i dati alla strumentazione come conseguenza. I report dell’NHTSA aggiunge che i modelli da considerare sicuri sono quelli prodotti dopo il 4 maggio, ma tenendo conto che i numeri citati poco sopra si riferiscono proprio ai primissimi giorni di maggio, è difficile che siano già in circolazione.

Lucid ha però comunicato che la riparazione sarà molto rapida e veloce, dato che i tecnici dovranno soltanto accorciare i suddetti cablaggi, senza alcun tipo di sostituzione: un vero colpo di fortuna dal momento che molti costruttori hanno problemi di approvvigionamento dei cablaggi dopo lo scoppio del conflitto russo-ucraino.