Richiamate 4.586 Polestar 2 difettose: parte malissimo la rivale della Tesla Model 3

Per diversi anni, come potete vedere in questo grafico animato, Tesla e Nissan hanno dominato in campo elettrico, senza alcuna concorrenza di rilievo. Oggi le cose sono molto diverse e la Model 3 ha un’agguerrita concorrente nella Polestar 2 - il cui debutto però sta per trasformarsi in un incubo.

La vettura ha esordito in Europa pochissime settimane fa, tanto che il clamore del debutto (e vari problemi legati al Coronavirus che hanno afflitto le consegne Tesla d’oltreoceano) hanno portato la Polestar 2 a vendere più della regina Model 3 in Norvegia e Svezia. Il primato è durato poco però, inoltre arriva ora una terribile tegola sulla testa di Polestar stessa (ricordiamolo, il marchio elettrico di Volvo) e dei primi, entusiasti clienti: la società ha appena richiamato 4.586 Polestar 2.

Due i problemi individuati, non uno: le vetture avrebbero degli inverter e dei High Voltage Coolant Heaters (HVCH) fallati, difettosi. I primi, gli inverter, servono a convertire l’energia DC del pacco batterie in elettricità AC per l’utilizzo dei motori; questo problema si trova su tutte le 4.586 auto menzionate, che però Polestar non ha ancora consegnato del tutto. Sulle auto ancora in concessionaria, il problema verrà chiaramente sistemato prima che arrivino nelle mani dei clienti.

Il secondo problema, relativo agli HVCH non efficienti come dovrebbero, riguarda le primissime auto prodotte, 3.150 unità, dunque i clienti saranno presto contattati per organizzare la loro riparazione in officina. Può succedere purtroppo, per la Polestar 2 però è una pessima macchia su uno stellare debutto.