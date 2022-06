Richiamate oltre 360.000 Nissan Pathfinder: il cofano può aprirsi da solo in corsa!

Dopo il richiamo di tutte le Lucid Air vendute a maggio ordinato dalla NHTSA statunitense, la stessa autorità ha emesso un avviso di richiamo per oltre 360.000 Nissan Pathfinder modello 2013-2016 a causa di un bizzarro difetto al cofano.

Secondo quanto ripreso dai colleghi di CarScoops, un totale di 322.671 Nissan Pathfinder negli Stati Uniti, 37.115 in Canada e 593 in Corea – con il numero destinato apparentemente ad aumentare a livello internazionale – prodotte tra il giugno 2012 e il luglio 2016 sono state richiamate in quanto l’accumulo di polvere e sporco sopra il cofano può portare inconsapevolmente all’azionamento automatico del fermo secondario del cofano.

Così facendo, se il fermo principale del cofano dall'interno dell'auto viene rilasciato inavvertitamente o se il cofano non viene chiuso correttamente è inevitabile l’apertura automatica del cofano anche durante la corsa. Inutile specificare che ciò aumenta il rischio di incidenti e seri danni al veicolo.

Allo stato attuale la casa automobilistica giapponese non sembra avere un rimedio a questo problema; tuttavia, il richiamo ordina ai possessori di Nissan Pathfinder di recarsi in un concessionario Nissan locale per l’ispezione e la sostituzione dei fermi rotti. Tutti i proprietari interessati riceveranno una notifica da parte dell’NHTSA entro il 3 agosto 2022.

Rimanendo in casa Nissan, lo scorso 15 giugno sono stati aperti gli ordini per il Nissan Qashqai e-POWER.