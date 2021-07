Richard Hammond vende parte della sua collezione: auto e moto di un certo pregio

Richard Hammond, noto presentatore di show motoristici del calibro di Top Gear e The Grand Tour, ha deciso di mettere in vendita una parte della sua collezione di veicoli classici: ci sono sia auto che moto.

I modelli saranno venduti alla The Classic Sale organizzata da Silverstone Auctions e prevista per i prossimi 31 luglio e 1 agosto. Gli astanti avranno quindi modo di mettere le mani su una Porsche 911T del 1969, su una Velocette KSS Mk1 del 1932, su una Moto Guzzi Le Mans Mk1 del 1977, e ancora su una Bentley S2 del 1959, su una Sunbeam Model 2 del 1972, su una Lotus Esprit Sport 350, su una Kawasaki Z900 A4 del 1976 e su una Norton Dominator 961 Street Edition del 2019.

Bene, avrete capito che i bolidi non sono affatto pochi, per cui ci soffermeremo soltanto su un paio di esemplari. Da parte nostra preferiamo cominciare con la 911T del 1969, la quale fu originariamente acquistata da un cliente californiano. Al momento ha percorso 90.123 chilometri complessivi e non è assolutamente stata ritoccata. Di seguito troviamo la Bentley S2, che ha superato i 100.000 chilometri totali e ha appena ricevuto un'opera di restauro che l'ha esposta in Silver Blue.

Interessante anche la Lotus Esprit Sport 350 che ha fatto parte del garage di The Grand Tour. L'auto incarna uno dei soli 48 esemplari mai costruiti, fa uso di un motore V8 twin-turbo da 3,5 litri a pedivella piana in grado di erogare più di 350 cavalli di potenza. Ad oggi ha percorso 75.639 chilometri complessivi.

Coi soldi che andrà ad incassare durante l'imminente asta, Hammond andrà a tirare su una officina di restauro per vetture classiche (forse vuole risollevarsi dopo aver perso la sua Morgan Plus Six per un'alluvione). Il negozio si chiamerà "The Smallest Cog", e lo vedremo presto all'interno di una nuova serie TV.



A proposito di serie TV a sfondo motoristico vogliamo mostrarvi una divertente clip promozionale per il prossimo episodio di The Grand Tour: ecco Clarkson, May e Hammond mentre si sfidano cercando di intuire frasi scozzesi.