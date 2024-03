Richard Hammond torna sull'incidente del 2006: 'Fu colpa mia, volevo andare veloce'

L'ex conduttore di Top Gear, Richard Hammond, è tornato a parlare di un vecchio incidente durante le riprese dello show nel 2006. Il noto ex presentatore fu coinvolto in un tragico incidente a 515 km/h mentre filmava un'acrobazia a bordo di un'auto a reazione Vampire presso l'aeroporto di Elvington a York.

L'incidente causò ad Hammond gravi ferite alla testa, mandandolo in coma per due settimane. Successivamente, ha confessato di aver affrontato un profondo senso di colpa per l'accaduto. Hammond, da quel momento, iniziò a riflettere sulle sue responsabilità come padre. Solo dopo aver analizzato i dati dell'incidente e aver ricevuto rassicurazioni dai medici, eli ha dichiarato, poté liberarsi del senso di colpa, accettando che l'esplosione del pneumatico che causò lo schianto fu un fattore indipendente dalle sue abilità e dunque inevitabile.

In seguito, nel 2017, Hammond ebbe un altro grave incidente mentre guidava una supercar in Svizzera. Dopo questi avvenimenti, Hammond ha dedicato tempo alla riflessione sulle sue emozioni e la sua salute mentale, avviando persino un podcast sull'argomento insieme a sua figlia Izzy. La sua esperienza ha lasciato un'impronta indelebile sulla sua vita, motivo per il quale, probabilmente, decise anche di lasciare il programma.

La BBC ha ufficialmente cancellato Top Gear a seguito dell'incidente grave che ha coinvolto uno dei nuovi conduttori, Freddie Flintoff, nel dicembre 2022. Nonostante le speculazioni su un possibile ritorno, la sospensione definitiva dello show è stata confermata, ponendo fine a decenni di trasmissione. Flintoff ha ricevuto un risarcimento dalla BBC, mentre le indagini sulla sicurezza durante le riprese hanno portato alla chiusura del programma. La possibilità di un ritorno futuro rimane incerta.

In seguito all'incidente di Flintoff, molti fan della serie spinsero per il ritorno del trio originale nello show, ovvero Jeremy Clarkson, James May e, appunto, Richard Hammond. May per primo si è espresso contrario a queste richieste, incoraggiando invece i fan a concentrarsi sulle condizioni di salute di Freddie Flintoff. May ha suggerito un nuovo approccio per un'eventuale riedizione di Top Gear, proponendo un focus più filosofico e informativo sulla guida, piuttosto che incentrato sulle avventure spericolate del passato.

