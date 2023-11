Richard Hammond torna a guidare la Rimac Nevera dopo l'incidente del 2017

In questi ultimi anni anni la Rimac Nevera ha fatto più volte parlare di sé, anche di recente, uno degli episodi più famosi però riguarda l’incidente avuto da Richard Hammond. Lo storico conduttore di Top Gear però non è rimasto chissà quanto traumatizzato, è infatti tornato a guidare l’hypercar elettrica.

Parliamo di una vettura talmente veloce da far segnare record anche in retromarcia: la Rimac Nevera è l’auto più veloce in retromarcia. La vettura elettrica è anche regina indiscussa del Nürburgring, dove ha distrutto il record Tesla. In una sola giornata la Nevera ha siglato 23 record mondiali e potremmo continuare a narrare le imprese dell’hypercar ancora per molto, chiudiamo però il nostro elenco ricordando che la prima Rimac Nevera di serie è stata di Nico Rosberg.

Anche se è un sogno proibito per molti, la Nevera ha fatto parecchio parlare di sé come avrete notato, i giochi però non sono ancora chiusi. Richard Hammond ha avuto la possibilità di mettersi (di nuovo) alla guida di una Nevera dopo il terribile incidente del 2017 (che vi riproponiamo in basso). Come stanno scrivendo i nostri colleghi esteri, il criceto è tornato sul cavallo. In realtà qui di cavalli ce ne sono ben 1.877, di Nevera invece ne esistono soltanto 150 - e questa guidata da Hammond è la numero 10 di 150.

Il conduttore-pilota è tornato alla guida della Nevera per produrre un video per Drivetribe e ovviamente ha speso anche qualche parola per ciò che è accaduto in passato. È stato brutalmente onesto e si è preso tutta la responsabilità dell’incidente: “Non ho mai cercato di scaricare le responsabilità per l’accaduto, ho sempre confessato. Era maledettamente veloce e piacevole da guidare, fuori di testa, e mi sono fatto prendere la mano”. Ha anche aggiunto: “Nessun computer, nessun componente elettronico può salvarti dalla fisica, o meglio dalla gravità, visto che ho lanciato la vettura da una collina svizzera”.